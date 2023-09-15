"Ко мне полгорода неравнодушно": Под Тюменью учительница уволилась после жалоб на горячие фото

В Тюменской области учительница лишилась работы из-за откровенных фотографий в соцсетях. Как сообщает SHOT, администрация школы № 8 в городе Ишиме поставила горячей брюнетке ультиматум: либо удаляешь снимки, либо пишешь заявление об увольнении по собственному желанию.

Учительница Анастасия, которую уволили из школы в городе Ишиме Тюменской области за откровенные фото, призналась, что абсолютно не жалеет об увольнении. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, на снимки педагога-организатора Анастасии пожаловался местный активист. Ему, в частности, не понравилось, что девушка снимается в слишком откровенных нарядах, да ещё и смеет курить кальян. В итоге информация дошла до директора школы, который вызвал подчинённую к себе на ковёр. Анастасия спорить не стала и забрала документы. Девушка считает, что в её фотографиях нет ничего развратного или плохого, и ничуть не расстраивается, что потеряла работу, за которую ей платили 15 тысяч рублей.

Такие снимки учительницы Анастасии из города Ишима вызвали волну хейта в соцсетях. Фото © Telegram / SHOT

"Я думала, что времена консервации и ретрограда уже прошли и люди не будут докапываться до моей личной жизни. Неважно, что я делаю вне школы. Я в этом не вижу ничего плохого. Это моё хобби, это моя душа, это моя мечта — развиваться в этой сфере. Почему я должна их удалять?" — недоумевает Анастасия.

При этом девушка заявила, что школа пропиарилась благодаря ей и коллеги должны были радоваться, что у них работает "модель, к которой полгорода неравнодушно".

Такие снимки учительницы Анастасии из города Ишима вызвали волну хейта в соцсетях. Фото © Telegram / SHOT