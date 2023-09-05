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5 сентября, 08:19

В Красноярске уволили секси-заведующую детсадом

Источник: Заведующую детсадом в Красноярске уволили из-за эротических фото

В Красноярске уволили заведующую детским садом Анастасию Красильникову, которая выкладывала провокационные эротические посты в соцсетях. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в администрации города. К секси-заведующей были претензии не только из-за фото и видео в белье, но и в связи с "полным игнорированием служебных обязанностей". Однако её увольнение, как уточнил собеседник агентства, связано именно со скандалом в соцсетях.

Эротические фото и видео заведующей детсадом из Красноярска. Видео © Telegram / Mash

Кроме того, информацию о "ненадлежащем исполнении обязанностей руководителем МБДОУ № 227" также планирует проверить прокуратура Красноярска.

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Ранее Лайф писал, что Красильникова находится на посту заведующей уже более трёх лет. С момента её прихода персонал дошкольного учреждения стал постепенно увольняться. С финансами дело тоже обстоит непросто, именно по этой причине родители ребятишек вынуждены самостоятельно покрывать различные расходы. При этом сама директриса ездит на "мерседесе" и регулярно позволяет себе грубое обращение как с коллегами, так и с родителями. Все долго терпели такое поведение Красильниковой, но последней каплей стали её откровенные видео и фото, которые в соцсетях случайно обнаружила мама одного из воспитанников.

Обложка ©

Mash

Марина Калегина
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