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4 сентября, 18:27

Эротическое видео заведующей детсадом вызвало скандал в Красноярске

Mash: В Красноярске заведующую детсадом требуют уволить из-за откровенного видео

В Красноярске заведующую детским садом потребовали уволить за откровенные посты в соцсетях и игнорирование рабочих обязанностей, сообщает Mash.

Эротические фото и видео заведующей детсадом из Красноярска. Видео © Telegram / Mash

По информации телеграм-канала, Анастасия Красильникова находится на посту заведующей уже более трёх лет. С момента её прихода персонал дошкольного учреждения стал постепенно увольняться. С финансами дело тоже обстоит непросто, именно по этой причине родители ребятишек вынуждены самостоятельно покрывать различные расходы. При этом сама директриса ездит на "мерседесе" и регулярно позволяет себе грубое общение как с коллегами, так и с родителями. Все долго терпели такое поведение Красильниковой, но последней каплей стали её откровенные видео и фото, которые в соцсетях случайно обнаружила мама воспитанника детсада.

После этого на брюнетку с пикантным секретом стали регулярно писать жалобы в Департамент образования, но пока всё тщетно. В настоящее время ситуация по-прежнему остаётся без внимания.


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Кадр из видео Telegram / Mash

Наталья Исакова
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