"Барби-чиновница" из ХМАО сохранила работу после скандала с развратными видео благодаря мэру

Чиновнице Екатерине Смирновой из Пыть-Яха объявили выговор и лишили премий из-за её поведения, которое не соответствовало Кодексу этики и служебному регламенту. Об этом сообщил Ural Mash.

Подборка видеороликов чиновницы из Пыть-Яха Екатерины Смирновой. Видео © t.me / Ural Mash

27-летняя начальница отдела сметы в капстрое прославилась после своей публикации в соцсетях. В коротком ролике она рисуется на камеру, потягивая кофе в своём рабочем кабинете. Она хвасталась и другими занимательными видео, например, ездой на машине без прав и "поперечной" парковкой. Взыскание ей объявили за съёмку в кабинете с кофе. Иронично, что этот ролик Екатерина записала, приехав на работу в свой выходной, чтобы разобраться с завалом рабочих обязанностей.

URA.RU выяснили интересную деталь этой истории, о которой рассказал источник в Правительстве Югры. По имеющейся информации, в правительстве округа настаивали на отставке Смирновой из-за откровенных видео. Однако мэр Пыть-Яха не стал выполнять это требования — и "Барби" отделалась выговором.