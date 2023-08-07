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7 августа, 12:53

Приморского чиновника уволили за "выполнение" плана на 2300%

Кожемяко уволил главу филиала "Примавтодора" после "выполнения" плана на 2300%

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко уволил главу филиала "Хасанский" "Примавтодора", где план ремонта дорог якобы был выполнен на 2300%. Такое же решение принято по руководителю филиала "Надеждинский". Это следует из видео, опубликованного в телеграм-канале Кожемяко.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко уволил главу филиала "Хасанский" "Примавтодора", где план ремонта дорог якобы был выполнен на 2300%. Видео © Telegram / Кожемяко | официально

"Мне вчера докладывал непосредственно руководитель Хасанского филиала, что он выполнил план на 2300%. Вы мне скажите, Алексей Николаевич [Ширшов], это что, на 23 года выполнил план и какие планы вы делаете, если дорога и в районе Краскино не видела ни грейдера, ни содержания на протяжении нескольких месяцев?" обратился глава региона к руководителю "Примавтодора".

Кожемяко анонсировал проверку всех материалов "Примавтодора" и предупредил, что следующим на увольнение будет сам Ширшов.

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Ранее Лайф рассказывал, как в Приморском крае вместе с машиной рухнул автомобильный мост через реку. Он был возведён в 1962 году и не выдержал сильных ливней. Чудом никто не пострадал.

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Telegram / Кожемяко | официально

Матвей Константинов
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