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20 июня, 08:55

"Единая Россия" выдвинула Кожемяко кандидатом на выборах губернатора Приморья

Региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло действующего главу Приморского края Олега Кожемяко на губернаторские выборы, которые состоятся в сентябре 2023 года.

За его кандидатуру проголосовали 180 участников конференции ЕР. Оппонентом Кожемяко стал председатель Думы Владивостока Андрей Брик, но он набрал всего шесть голосов.

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А 18 июня стало известно, что "Единая Россия" для участия в выборах главы Смоленской области выдвинула кандидатуру врио губернатора региона Василия Анохина. Напомним, что в единый день голосования, 10 сентября, в 25 регионах РФ также будут избираться губернаторы, среди них Херсонская и Запорожская, Самарская, Орловская и Нижегородская области, Красноярский, Алтайский и Приморский края, а также республики Хакасия и Саха.

Обложка ©

ТАСС / Антон Иванов

Александра Вишнякова
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