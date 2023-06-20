"Единая Россия" выдвинула Кожемяко кандидатом на выборах губернатора Приморья

За его кандидатуру проголосовали 180 участников конференции ЕР. Оппонентом Кожемяко стал председатель Думы Владивостока Андрей Брик, но он набрал всего шесть голосов.

А 18 июня стало известно, что "Единая Россия" для участия в выборах главы Смоленской области выдвинула кандидатуру врио губернатора региона Василия Анохина. Напомним, что в единый день голосования, 10 сентября, в 25 регионах РФ также будут избираться губернаторы, среди них Херсонская и Запорожская, Самарская, Орловская и Нижегородская области, Красноярский, Алтайский и Приморский края, а также республики Хакасия и Саха.