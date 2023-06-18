"Единая Россия" выдвинула Василия Анохина на выборы главы Смоленской области

Для участия в выборах главы Смоленской области партия "Единая Россия" выдвинула кандидатуру врио губернатора региона Василия Анохина. Как сообщила пресс-служба партии, большинство делегатов проголосовали за его выдвижение.

"Единая Россия" выдвинула врио губернатора Смоленской области Василия Анохина кандидатом на выборах главы региона. Решение приняли на региональной партийной конференции", — сказано в сообщении.

Напомним, в марте 2023 года президент РФ Владимир Путин назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Ранее тот работал заместителем губернатора, а также возглавлял представительство администрации региона при кабмине. До него губернатором Смоленской области был Алексей Островский.