Регион

Уведомления отключены

18 июня, 13:17

"Единая Россия" выдвинула Василия Анохина на выборы главы Смоленской области

Для участия в выборах главы Смоленской области партия "Единая Россия" выдвинула кандидатуру врио губернатора региона Василия Анохина. Как сообщила пресс-служба партии, большинство делегатов проголосовали за его выдвижение.

"Единая Россия" выдвинула врио губернатора Смоленской области Василия Анохина кандидатом на выборах главы региона. Решение приняли на региональной партийной конференции", — сказано в сообщении.

Собянин сдал документы для участия в выборах мэра Москвы

Собянин сдал документы для участия в выборах мэра Москвы

Напомним, в марте 2023 года президент РФ Владимир Путин назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Ранее тот работал заместителем губернатора, а также возглавлял представительство администрации региона при кабмине. До него губернатором Смоленской области был Алексей Островский.

Обложка ©

Vk / Василий Анохин

Илья Суриков
  • Новости
  • Единая Россия
  • Политика России
  • Региональные власти
  • Политика
  • Смоленская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров