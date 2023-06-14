Собянин сдал документы для участия в выборах мэра Москвы

Действующий мэр столицы Сергей Собянин лично подал в Московскую городскую избирательную комиссию (Мосгоризбирком) пакет документов для участия в выборах главы города. Об этом говорится в телеграм-канале московского городского регионального отделения (МГРО) партии "Единая Россия".

"Согласно положениям Избирательного кодекса Москвы, Сергей Собянин лично передал в комиссию заявление о согласии баллотироваться, сведения о доходах и имуществе, а также другие необходимые документы", — указано в тексте.

Документы были проверены, после чего Собянину выдали "письменное подтверждение и справку-разрешение на открытие специального избирательного счёта для создания и формирования избирательного фонда кандидата".