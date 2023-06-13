Президиум генсовета ЕР утвердил выдвижение Собянина кандидатом в мэры Москвы

Президиум генерального совета "Единой России" утвердил решение партийной конференции столичного отделения партии о выдвижении Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета единороссов Александр Сидякин.

"Президиум генсовета партии утвердил решение МГРО [о выдвижении Собянина на пост мэра Москвы от партии] в субботу", — приводит его слова ТАСС.