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13 июня, 10:41

Президиум генсовета ЕР утвердил выдвижение Собянина кандидатом в мэры Москвы

Президиум генерального совета "Единой России" утвердил решение партийной конференции столичного отделения партии о выдвижении Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета единороссов Александр Сидякин.

"Президиум генсовета партии утвердил решение МГРО [о выдвижении Собянина на пост мэра Москвы от партии] в субботу", — приводит его слова ТАСС.

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Напомним, ранее на партийной конференции "Единой России" сообщили, что партия решила выдвинуть Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Этот пост он занимает с 2010 года. Собянин уже дважды побеждал на выборах — в 2013 и 2018 годах. Также сообщалось, что вторым кандидатом в столичные градоначальники ЕР предложила выдвинуть секретаря московского городского отделения партии, вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Иван Косицын
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