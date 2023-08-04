"Это я в своём розовом кабинете": "Барби-чиновница" из ХМАО записала развратное видео и нарвалась на скандал
Чиновница из ХМАО попала в скандал из-за видео с кофе в розовом кабинете
В Ханты-Мансийском автономном округе чиновница показала в соцсетях, как "работает", чем вызвала гнев со стороны местных жителей. В ролике Екатерина Смирнова, которая занимает должность замначальника отдела подготовки, сопровождения и контроля проектно-сметной документации в Управлении капитального строительства Пыть-Яха, попивает кофе и поглаживает себя по груди.
Чиновница из ХМАО записала видео из своего розового кабинета. Видео © Telegram / Ura.ru
"Это я в своём розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома", — подписала происходящее на видео Смирнова в соцсетях.
Ролик с чиновницей быстро разлетелся по местным пабликам. Комментаторы призвали немедленно уволить "Барби-чиновницу" за неподобающее поведение. Скандальный ролик Смирнова уже удалила из соцсетей. Как сообщает Ura.ru, в итоге за выходку своей подчинённой пришлось отвечать мэру Пыть-Яха Александру Морозову. Он пообещал взять поведение девушки под контроль. При этом Екатерину уже вызвали на заседании комиссии по служебному поведению, где, вероятно, будет поднят вопрос о её увольнении. Сама же "Барби-чиновница" от общения с журналистами отказывается.
Ранее сообщалось, что бывший чиновник заделался в наркодилеры и попался с целым пакетом мефедрона в Москве. По данным следствия, 42-летний мужчина через Интернет продавал запрещённые вещества и доставлял их покупателям, делая закладки.
Кадр из видео Telegram / Ura.ru