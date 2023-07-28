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28 июля, 12:14

Глава Балашихи попытался обелить своего зама, засветив в кадре календарь с сегодняшней датой

Администрация Балашихи отрицает данные о задержании чиновницы Евгении Сироты

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/yurovsg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сергей Юров</a></p>

Фото © VK / Сергей Юров

Администрация Балашихи отрицает информацию о задержании своей чиновницы Евгении Сироты. Там заверили, что заместитель главы администрации продолжает выполнять свои служебные обязанности на рабочем месте.

"Информация о задержаниях сотрудников Администрации г.о. Балашиха не является достоверной. В настоящий момент все сотрудники администрации, в том числе заместители главы, находятся на рабочих местах и выполняют служебные обязанности", — гласит сообщение на сайте.

А глава администрации Сергей Юров и вовсе выложил фото совещания со своими замами Евгенией Сиротой и Сергеем Лукичёвым. Он написал, что особое внимание на нём было уделено вопросу предоставления жилых помещений из муниципального жилого фонда. На кадре можно заметить календарь с сегодняшней датой.

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Ранее Лайф узнал, что Сироту допросили в рамках уголовного дела о махинациях с расселением аварийного жилья. В рабочем кабинете подмосковной чиновницы прошли обыски, а на момент публикации она была задержана.

Андрей Бражников
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