Глава Балашихи попытался обелить своего зама, засветив в кадре календарь с сегодняшней датой

Администрация Балашихи отрицает информацию о задержании своей чиновницы Евгении Сироты. Там заверили, что заместитель главы администрации продолжает выполнять свои служебные обязанности на рабочем месте.

"Информация о задержаниях сотрудников Администрации г.о. Балашиха не является достоверной. В настоящий момент все сотрудники администрации, в том числе заместители главы, находятся на рабочих местах и выполняют служебные обязанности", — гласит сообщение на сайте.

А глава администрации Сергей Юров и вовсе выложил фото совещания со своими замами Евгенией Сиротой и Сергеем Лукичёвым. Он написал, что особое внимание на нём было уделено вопросу предоставления жилых помещений из муниципального жилого фонда. На кадре можно заметить календарь с сегодняшней датой.