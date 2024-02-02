Целовала и отправляла интимные фото: В Ленобласти озабоченную училку задержали за секс-переписку с учеником
SHOT: В Токсове задержали учительницу за домогательства к 11-летнему школьнику
25-летней учительнице может грозить суровый срок за сексуальную переписку с ребёнком. Фото © Telegram/ SHOT
В Ленобласти на 25-летнюю учительницу начальных классов возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях, совершённых в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Жертвой извращенки стал 11-летний ученик.
По данным SHOT, мальчик сам признался матери, что учительница оставляла его после уроков, гладила его по интимным местам через одежду, целовала в губы, давала потрогать грудь, а также научила обмениваться нюдсами в соцсетях. Всё раскрылось, когда секс-переписку нашла мать мальчика. Шокированная женщина, узнав у сына все подробности романа с педагогом, обратилась в полицию.
Учительнице может грозить до 20 лет лишения свободы.
Ранее Лайф рассказывал, как под Петербургом учительница географии снимала порно со школьниками и даже собственным 4-летним сыном. Подозреваемую задержали, а в ходе обысков обнаружили у неё залежи недетских видео с участием учеников.