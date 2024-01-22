"Мразь! Задушу!": Разъярённая учительница пригрозила ученику расправой перед одноклассниками

В школе № 24 города Братска Иркутской области учитель математики пообещала убить восьмиклассника и назвала его мразью за то, что он сорвал урок. Видео, на котором педагог кричит на ученика, опубликовал телеграм-канал Babr Mash.

Разъярённая учительница угрожала восьмикласснику расправой на глазах у одноклассников в школе в Иркутской области. Видео © Telegram / Babr Mash

Одноклассники отмечают, что парень регулярно провоцирует преподавателей. Вот и в этот раз он хотел в своей манере зайти в кабинет, однако учительница Жанна Вадимовна схватила школьника за руку и велела убираться. Тот вырвался и назвал её "конченой", после чего педагог сильно разозлилась. Она пригласила классного руководителя Марину Сергеевну и пообещала "придушить" подростка.

"Ты мразь конченая! Ты только попробуй! Марина Сергеевна, отойдите, я его задушу! Я эту мразь убью!" — выкрикнула педагог.

Региональный комитет образования начал проверку и назвал случай вопиющим. В ведомстве извинились перед родителями провокатора. Кроме того, инцидентом заинтересовались прокуратура и полиция Иркутской области.