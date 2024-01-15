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15 января, 16:09

В Москве школьница с ножом напала на одноклассницу и учителя

В Москве школьница замахнулась канцелярским ножом на учительницу после конфликта

Девятиклассница из школы № 867 в Москве напала на одноклассницу и классного руководителя, в руках у ученицы был канцелярский нож. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал, сообщил директор учебного заведения Николай Ложечкин.

В Москве школьница замахнулась на одноклассницу канцелярским ножом. Видео © VK / Андрей Андреев

"9 января ученица девятого класса нашей школы проявила агрессию по отношению к однокласснице и классному руководителю. Сотрудникам школы удалось оперативно остановить девочку и предотвратить развитие конфликта. На место была вызвана бригада скорой помощи", — отметил он.

В соцсетях распространяется видео, на котором, предположительно, две школьницы о чём-то спорят около доски. В какой-то момент одна из девочек берёт в руки канцелярский нож и замахивается на оппонентку. При этом РИА "Новости" сообщает, что после конфликта школьница замахнулась ножом на педагога,

По словам Ложечкина, ранее нападавшая попадала в поле зрения сотрудников социально-психологической службы школы. После инцидента ученицу доставили в психиатрическую больницу.

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Ранее Лайф писал, что кошмарившего ставропольскую гимназию шестиклассника, устроившего в учебном заведении стрельбу, перевели в другую школу. До этого на него пожаловались родители гимназистов.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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