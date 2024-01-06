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6 января, 05:23

11-летний мальчик-сирота напал с ножом на воспитательницу в детском лагере в Петербурге

Четвероклассник ранил ножом воспитательницу в детском лагере в Петербурге

Подросток ранил ножом воспитательницу в одном из детских лагерей в Петербурге. Как стало известно 78.ru, мальчику всего 11 лет, он сирота.

ЧП произошло накануне днём. Ребёнок набросился на воспитательницу 1971 года рождения и успел порезать ей руку. Прибывшая на место скорая госпитализировала женщину.

Напавший на неё ребёнок состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и неоднократно сбегал из Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После случившегося его доставили в детскую психиатрическую больницу на обследование. Детали уточняются.

Избитую одноклассниками 11-летнюю сироту выписали из больницы в Нижнем Тагиле
Избитую одноклассниками 11-летнюю сироту выписали из больницы в Нижнем Тагиле

Ранее Лайф писал, что драка двух школьников из Санкт-Петербурга закончилась пробитым черепом и реанимацией. Полиция уже начала проверку по факту случившегося. Выясняются причины конфликта.

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Андрей Бражников
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