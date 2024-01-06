11-летний мальчик-сирота напал с ножом на воспитательницу в детском лагере в Петербурге

Подросток ранил ножом воспитательницу в одном из детских лагерей в Петербурге. Как стало известно 78.ru, мальчику всего 11 лет, он сирота.

ЧП произошло накануне днём. Ребёнок набросился на воспитательницу 1971 года рождения и успел порезать ей руку. Прибывшая на место скорая госпитализировала женщину.

Напавший на неё ребёнок состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и неоднократно сбегал из Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После случившегося его доставили в детскую психиатрическую больницу на обследование. Детали уточняются.