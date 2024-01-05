Избитую одноклассниками 11-летнюю сироту выписали из больницы в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле избитую одноклассниками пятиклассницу выписали из больницы, сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Помимо уголовного дела по факту нападения на ребёнка, было заведено административное дело в отношении родителей подозреваемых детей.

По версии следствия, два брата напали на улице на сверстников — сначала ударили мальчика, а ногами избили 11-летнюю одноклассницу. Мать обидчиков стояла рядом и снимала всё на видео. Девочку с тяжёлыми травмами госпитализировали.

"Потерпевшая в ходе драки девочка уже выписана из местной детской горбольницы, где она находилась на обследовании. Её предполагаемые обидчики-одноклассники — 2011 и 2012 года рождения — поставлены на учёт в ПДН территориального ОВД. Пострадавшая воспитывается в неполной семье, опекуном является бабушка", — пояснил Горелых.

Выяснилось, что избитая девочка росла в неблагополучной семье. Её отец был трижды судим, а мать лишена родительских прав и в настоящее время сидит в тюрьме. По сведениям управления, конфликт мог произойти из-за словесной перепалки в столовой. По факту избиения было заведено уголовное дело, а также административное дело в отношении отца и матери двух подростков за ненадлежащее воспитание детей.

Полиция установила, что к конфликту могут иметь отношение 12 пятиклассников из 56-й школы, сейчас их причастность к инциденту устанавливают. Горелов отметил, что после зимних каникул в школе проведут профилактические беседы, чтобы такие происшествия больше не повторялись.