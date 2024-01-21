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21 января, 10:15

Кошмарящим омскую школу внуком директора заинтересовался лично Бастрыкин

В СК начали проверку после видео с избивавшим сверстника омским школьником

После публикации видео с омским школьником, который избивает одноклассника, следователи организовали проверку. Об этом заявили в пресс-службе СК.

Под Омском внук директора школы каждый день жестоко избивает одноклассников. Видео © VK / "Новости Омск Live"

"В социальных медиа сообщается, что в одной из школ Называевского района Омской области школьник применяет физическое насилие к другим учащимся. СУ СК по Омской области организована доследственная проверка", — отметили в ведомстве.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Омской области Олегу Винникову доложить о ходе проверки.

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Как сообщал Лайф, видео со школьными разборками в селе Старинка ранее появилось в омских пабликах. Утверждалось, что нападавший — внук директора. По словам парня, он "получает от этого удовольствие".

Обложка ©

VK / "Новости Омск Live"

Никита Осипов
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