Кошмарящим омскую школу внуком директора заинтересовался лично Бастрыкин
В СК начали проверку после видео с избивавшим сверстника омским школьником
После публикации видео с омским школьником, который избивает одноклассника, следователи организовали проверку. Об этом заявили в пресс-службе СК.
Под Омском внук директора школы каждый день жестоко избивает одноклассников. Видео © VK / "Новости Омск Live"
"В социальных медиа сообщается, что в одной из школ Называевского района Омской области школьник применяет физическое насилие к другим учащимся. СУ СК по Омской области организована доследственная проверка", — отметили в ведомстве.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Омской области Олегу Винникову доложить о ходе проверки.
Как сообщал Лайф, видео со школьными разборками в селе Старинка ранее появилось в омских пабликах. Утверждалось, что нападавший — внук директора. По словам парня, он "получает от этого удовольствие".
VK / "Новости Омск Live"