Кошмарящим омскую школу внуком директора заинтересовался лично Бастрыкин

После публикации видео с омским школьником, который избивает одноклассника, следователи организовали проверку. Об этом заявили в пресс-службе СК.

Под Омском внук директора школы каждый день жестоко избивает одноклассников. Видео © VK / "Новости Омск Live"

"В социальных медиа сообщается, что в одной из школ Называевского района Омской области школьник применяет физическое насилие к другим учащимся. СУ СК по Омской области организована доследственная проверка", — отметили в ведомстве.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК по Омской области Олегу Винникову доложить о ходе проверки.