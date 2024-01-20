"Получает удовольствие": Под Омском внук директора школы каждый день жестоко избивает одноклассников

В Омской области разбираются с хулиганом, который практически ежедневно избивает одноклассников. Как пишет паблик "Новости Омск Live" во "ВКонтакте", школьные разборки случились в селе Старинка Называевского района. В посте утверждается, что парень — внук директора учебного заведения.

Под Омском внук директора школы каждый день жестоко избивает одноклассников. Видео © VK / "Новости Омск Live"

Обеспокоенные родители организовали собрание, на которое пригласили учителей и самого дедушку. Последний заявил, что мальчик не стал бы распускать руки "просто так". По словам же самого виновника, он "получает от этого удовольствие".