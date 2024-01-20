"Получает удовольствие": Под Омском внук директора школы каждый день жестоко избивает одноклассников
В Сети появилось видео с омским школьником, который жестоко избивает сверстника
В Омской области разбираются с хулиганом, который практически ежедневно избивает одноклассников. Как пишет паблик "Новости Омск Live" во "ВКонтакте", школьные разборки случились в селе Старинка Называевского района. В посте утверждается, что парень — внук директора учебного заведения.
Под Омском внук директора школы каждый день жестоко избивает одноклассников. Видео © VK / "Новости Омск Live"
Обеспокоенные родители организовали собрание, на которое пригласили учителей и самого дедушку. Последний заявил, что мальчик не стал бы распускать руки "просто так". По словам же самого виновника, он "получает от этого удовольствие".
По факту инцидента омский главк МВД начал проверку, правоохранители посетили школу. Её ход контролирует областная прокуратура. Также надзорный орган выяснит, насколько учебное заведение, Комитет по образованию администрации района и местный отдел ПДН соблюдают законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Ранее в Ставрополе разобрались с хулиганом, который не просто терроризировал одноклассников, а стрелял в них из пневматического оружия. Дошло до того, что родители попросили о помощи власти региона. Заведено уголовное дело. Недавно парня перевели в другую школу.
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