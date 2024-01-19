Два школьника с игрушечными пистолетами пытались ограбить автостанцию в Приморье
В Приморском крае два мальчика в возрасте 10–12 лет с пистолетами пытались ограбить автостанцию по мотивам лучших бандитских сериалов, но потерпели фиаско. Об этом сообщает SHOT.
В Приморье мальчики пытались ограбить автостанцию. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, всё произошло в городе Большой Камень накануне около семи часов вечера. Видимо, ребята насмотрелись боевиков и решили последовать примеру бандитов. Школьники не придумали ничего лучше, чем прийти на местный автовокзал и запугать женщину на кассе.
У окна они достали предмет, похожий на пистолет (вероятно, игрушечный), и потребовали отдать им все деньги. Однако план провалился: кассирша сама напугала мальчишек камерой наблюдения, которая всё записала. Увидев устройство, горе-грабители убежали так, что только пятки сверкали. Теперь в деле разбирается полиция, хулиганов и их родителей уже ищут.
Ранее Лайф рассказывал о действительно оригинальном ограблении с переодеванием по мотивам фильма "В джазе только девушки". Аферистом оказался 27-летний работник компании "Веллдан". Он был на хорошем счету у начальства, поэтому босс доверил ему 18 млн рублей. Сотрудник должен был положить их в сейф, но деньги пропали, а он перестал выходить на связь. Позже по камерам полиция увидела, как крупную сумму крадёт какая-то женщина, однако всё оказалось не так просто.
t.me / SHOT