Два школьника с игрушечными пистолетами пытались ограбить автостанцию в Приморье

В Приморском крае два мальчика в возрасте 10–12 лет с пистолетами пытались ограбить автостанцию по мотивам лучших бандитских сериалов, но потерпели фиаско. Об этом сообщает SHOT.

В Приморье мальчики пытались ограбить автостанцию. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло в городе Большой Камень накануне около семи часов вечера. Видимо, ребята насмотрелись боевиков и решили последовать примеру бандитов. Школьники не придумали ничего лучше, чем прийти на местный автовокзал и запугать женщину на кассе.

У окна они достали предмет, похожий на пистолет (вероятно, игрушечный), и потребовали отдать им все деньги. Однако план провалился: кассирша сама напугала мальчишек камерой наблюдения, которая всё записала. Увидев устройство, горе-грабители убежали так, что только пятки сверкали. Теперь в деле разбирается полиция, хулиганов и их родителей уже ищут.