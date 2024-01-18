Афера века в Москве с переодеванием по мотивам фильма "В джазе только девушки" попала на камеры

Криминальные переодевания менеджера московской фирмы, который в женской одежде похитил из сейфа начальника почти 20 миллионов рублей, попали на камеру видеонаблюдения. Кадры публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Афера века в столичной компании по мотивам фильма "В джазе только девушки" попала на камеры видеонаблюдения. Видео © t.me / Ирина Волк

Когда руководство компании заметило пропажу, шеф сразу вызвал полицию. Прибывшие сотрудники начали разбираться и приступили к просмотру камер. К счастью, наблюдение запечатлело незнакомку, которая проникла в офис в нерабочее время. "Дама на каблуках" была одета в длинную юбку и куртку, а выдавала её лишь чересчур мужественная походка.

Грабитель, как в лучших детективах, вооружился перчатками и действовал тихо и уверенно: появившись в офисе, сразу последовал в кабинет начальника, а зайдя в помещение, потянулся за ключом от сейфа и без промедлений открыл его. Сделав грязное дело, он сложил в рюкзак чужие миллионы и поспешил скрыться.