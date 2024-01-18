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18 января, 12:48

Афера века в Москве с переодеванием по мотивам фильма "В джазе только девушки" попала на камеры

Камеры засняли, как менеджер фирмы переоделся в женщину и украл у босса ₽18 млн

Криминальные переодевания менеджера московской фирмы, который в женской одежде похитил из сейфа начальника почти 20 миллионов рублей, попали на камеру видеонаблюдения. Кадры публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Афера века в столичной компании по мотивам фильма "В джазе только девушки" попала на камеры видеонаблюдения. Видео © t.me / Ирина Волк

Когда руководство компании заметило пропажу, шеф сразу вызвал полицию. Прибывшие сотрудники начали разбираться и приступили к просмотру камер. К счастью, наблюдение запечатлело незнакомку, которая проникла в офис в нерабочее время. "Дама на каблуках" была одета в длинную юбку и куртку, а выдавала её лишь чересчур мужественная походка.

Грабитель, как в лучших детективах, вооружился перчатками и действовал тихо и уверенно: появившись в офисе, сразу последовал в кабинет начальника, а зайдя в помещение, потянулся за ключом от сейфа и без промедлений открыл его. Сделав грязное дело, он сложил в рюкзак чужие миллионы и поспешил скрыться.

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Как уже рассказывал Лайф, аферистом века оказался 27-летний Егор — работник компании "Веллдан". Он проработал в команде три года и был у начальства на хорошем счету, поэтому недавно босс доверил ему круглую восьмизначную сумму и велел положить её в сейф. Однако после этого Егор не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Позже оказалось, что вместе с ним пропала и крупная сумма.

Обложка ©

t.me / Ирина Волк

Николь Вербер
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