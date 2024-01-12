Находчивый менеджер столичной фирмы переоделся в женщину и украл у босса 18 млн рублей

Менеджер московской фирмы переоделся в женщину и похитил с работы 18 миллионов рублей. Однако, как пишет Mash, гениальное ограбление успехом не увенчалось — парня поймали.

Аферу века решил провернуть 27-летний Егор, работавший в компании "Веллдан". В команде парень проработал три года, поэтому был у начальства на хорошем счету. И именно поэтому в конце прошлого года босс доверил ему круглую восьмизначную сумму и велел положить её в сейф. Однако уже 22 декабря Егор не вышел на работу и перестал отвечать на звонки. Позже оказалось, что вместе с менеджером пропали и деньги, которые лежали в сейфе.

По версии следствия, Егор переоделся в женскую одежду, чтобы по камерам не было понятно, что это мужчина, после чего и вынес миллионы из офиса. Кроме того, следователи выяснили, что парень проживал с девушкой, уроженкой Украины, ранее судимой за кражу.

В итоге Егора поймали 10 января. Деньги он вернул, но суд над ним всё же состоится. Полицейским парень объяснил, что ему надоело работать за 60 тысяч рублей в месяц и, увидев крупную сумму, захотелось пожить нормально. Вероятно, ближайшие несколько лет жить Егор будет в колонии.