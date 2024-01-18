Пиарщицу главы Башкирии арестовали за мошенничество в Подмосковье

Руководитель Управления главы республики Башкортостана Радия Хабирова по социальным коммуникациям попалась на мошенничестве в Московской области. Как сообщает SHOT, её задержали 16 января.

По версии следствия, в июне 2017-го Елена Прочаковская работала старшим инспектором отдела взаимодействия со средствами массовой информации администрации Красногорска и фиктивно устроила свою знакомую в МФЦ на должность главного специалиста. На протяжении года она получала за неё зарплату и премии.

В итоге обман вскрылся, и теперь башкирской пиарщице грозит до шести лет колонии по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Красногорский городской суд отправил её в СИЗО города Можайска до 2 февраля.