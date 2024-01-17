Мошенник Shaman подвёл под уголовку всю семью и сбежал из России

Мошенник из Санкт-Петербурга повесил на жену и мать все преступления и сбежал в Чили. Там он выдаёт себя за успешного бизнесмена и IT-инвестора, продавая курсы. В это время в России его жене приходится скрываться от следствия, а 73-летней матери — сидеть под стражей.

SHOT рассказал, что на 36-летнего петербуржца Александра Шамана, его жену и мать возбудили дела за мошенничество, злоупотребление полномочиями и нарушение неприкосновенности частной жизни. После этого Шаман сбежал из страны, оставив всю семью в Петербурге. Теперь он известен как IT-инвестор Alex Shaman. На его сайте можно найти информацию о том, что он долгое время работал в сфере управления. Однако, как выяснилось "управленец" только пять лет назад вышел из колонии, где также сидел за мошенничество. После освобождения Шаман взялся за старое — обман и вымогательство. Через жену, которая работала в ФНС, он узнал о проверке в одной из компаний и стал просить у гендиректора 23 миллиона рублей за отсутствие проблем от налоговой.

Полиция узнала об этом, дело завели сразу, однако Шамана с женой не поймали. Выяснилось, что злоумышленник сбежал в Чили, а жена скрылась на территории РФ. Одной 73-летней матери Шамана не удалось убежать от правосудия, её задержали. Она также работала в налоговой, поэтому стала использовать свои рычаги давления, чтобы помочь сыну. Сегодня Александра Шамана объявили в международный розыск, говорится в сообщении СК. Ему и его семье грозит до 18 лет колонии.