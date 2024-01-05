Украинский "вундеркинд-миллионер" объявлен в розыск в Алма-Ате за вымогательство и похищение человека
В Казахстане объявлен в розыск украинский долларовый миллионер Вадим Машуров
Вадим Машуров. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vadimmashurov
В Казахстане в розыск объявили украинского долларового миллионера Вадима Машурова. Об этом сообщили на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генпрокуратуры Республики.
Согласно досье, разыскное дело миллионера было зарегистрировано в Алма-Ате 28 декабря прошлого года. Инициировал розыск Департамент экономических расследований по городу. "Вундеркинд-миллионер" подозревается в вымогательстве, незаконном лишении свободы человека, а также в угоне автомобиля.
Разыскиваемый является основателем компании Sincere System Group, представители которой подозреваются в организации финансовой пирамиды. На родине Машурова называют гением и вундеркиндом, поскольку уже в 14 лет он начал работать в студии разработки игр. Но есть мнение, что он просто мошенник – создатель пирамиды.
Ранее Лайф писал, что украинского алкомагната Евгения Черняка* обвинили в ведении бизнеса на территории РФ. При этом ещё летом 2023 года его объявили в розыск и на территории России, объявив террористом. По данным Следкома, бизнесмен щедро финансировал ВСУ.
* Включён в перечень экстремистов и террористов.