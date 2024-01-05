Украинский "вундеркинд-миллионер" объявлен в розыск в Алма-Ате за вымогательство и похищение человека

В Казахстане в розыск объявили украинского долларового миллионера Вадима Машурова. Об этом сообщили на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генпрокуратуры Республики.

Согласно досье, разыскное дело миллионера было зарегистрировано в Алма-Ате 28 декабря прошлого года. Инициировал розыск Департамент экономических расследований по городу. "Вундеркинд-миллионер" подозревается в вымогательстве, незаконном лишении свободы человека, а также в угоне автомобиля.

Разыскиваемый является основателем компании Sincere System Group, представители которой подозреваются в организации финансовой пирамиды. На родине Машурова называют гением и вундеркиндом, поскольку уже в 14 лет он начал работать в студии разработки игр. Но есть мнение, что он просто мошенник – создатель пирамиды.