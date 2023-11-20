МВД объявило в розыск скандального украинского агробарона Поворознюка

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск украинского бизнесмена-агрария, фермера и общественного деятеля Александра Поворознюка. Соответствующая запись появилась в базе ведомства.

"Поворознюк Александр Григорьевич разыскивается по статье Уголовного кодекса", — сказано в базе без уточнения статьи.

Александр Поворознюк является президентом украинского футбольного клуба "Ингулец" (посёлок Петрово Кировоградской области). Агробарон прославился в Незалежной после видео, в которых критиковал соперников Владимира Зеленского, например экс-президента страны Петра Порошенко и бывшего премьера Юлию Тимошенко. Кроме того, предприниматель известен треком, который призывал Зеленского воевать с Россией.

Также имя бизнесмена фигурирует в развернувшемся этим летом скандале с сериалом "СМТ Ингулец". На съёмки комедийного шоу, прототипом одного из главных героев которого должен был стать Поворознюк, выделили 33 миллиона гривен из государственного бюджета. Это наложилось на другие скандалы, которые были связаны с необязательными расходами из бюджета, потому ситуация вызвала резонанс. В скандал вмешался Зеленский, призвав премьера рассмотреть вопрос об отставке главы Минкульта Александра Ткаченко. После этого сам Ткаченко заявил, что написал заявление об уходе, однако с обвинениями в свой адрес не согласен.