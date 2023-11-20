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20 ноября, 10:02
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МВД РФ объявило в розыск экс-командующего Сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко

<p>Экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко. Обложка © mil.gov.ua</p>

Экс-командующий Сухопутными войсками ВСУ Сергей Попко. Обложка © mil.gov.ua

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск экс-командующего Сухопутными войсками ВСУ Сергея Попко, который обвиняется в гибели и ранении жителей Донбасса при обстрелах. Соответствующая запись появилась в базе ведомства.

"Попко Сергей Николаевич. Разыскивается по статье Уголовного кодекса", — говорится в базе без уточнения статьи.

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Как сообщал Лайф, в августе Следственный комитет России предъявил заочное обвинение Попко. С марта 2016 года по август 2019-го, когда он был командующим Сухопутными войсками ВСУ, при обстрелах со стороны украинских военных населённых пунктов ДНР и ЛНР погибло и пострадало свыше 180 человек, включая детей. Вместе с тем было повреждено 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры республик. Напомним, что с октября 2022-го Попко занимает пост главы военной администрации Киева.

Никита Осипов
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