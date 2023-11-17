МВД РФ объявило в розыск двух известных украинских политиков

Российские правоохранительные органы объявили в розыск двух бывших высокопоставленных украинских чиновников, которых обвиняют в принятии решений о начале боевых действий в 2014 году в Донбассе. Как следует из базы розыска МВД России, речь идёт о бывших и.о. руководителя администрации президента Украины Сергее Пашинском и и.о. главы украинского Министерства иностранных дел Андрее Дещице.

"Пашинский Сергей Владимирович разыскивается по статье УК", — сказано в базе ведомства.

Аналогичная карточка имеется и на имя Андрея Дещицы. По каким именно статьям разыскивают двух украинских политиков, в базе не указывается.