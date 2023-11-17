МВД РФ объявило в розыск двух известных украинских политиков
МВД разыскивает бывших и.о. главы АП Украины Пашинского и и.о. главы МИД Дещицу
Бывшие и.о. главы администрации президента Украины Сергей Пашинский и и.о. главы украинского Министерства иностранных дел Андрей Дещица. Обложка © ИТАР-ТАСС / Михаил Маркив / Wikipedia
Российские правоохранительные органы объявили в розыск двух бывших высокопоставленных украинских чиновников, которых обвиняют в принятии решений о начале боевых действий в 2014 году в Донбассе. Как следует из базы розыска МВД России, речь идёт о бывших и.о. руководителя администрации президента Украины Сергее Пашинском и и.о. главы украинского Министерства иностранных дел Андрее Дещице.
"Пашинский Сергей Владимирович разыскивается по статье УК", — сказано в базе ведомства.
Аналогичная карточка имеется и на имя Андрея Дещицы. По каким именно статьям разыскивают двух украинских политиков, в базе не указывается.
Пашинскому 57 лет. Он временно руководил администрацией президента Украины с 5 марта по 10 июня 2014 года. До и после этого был депутатом Верховной рады. Дещице 58 лет, он возглавлял украинский МИД с 27 февраля по 19 июня 2014 года, а затем занимал должность посла в Польше.
Ранее Пашинскому, Дещице, а также бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку в России были предъявлены обвинения.
А накануне, 16 ноября, МВД России объявило в розыск бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Около месяца назад Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинения в гибели мирных жителей Донбасса в результате обстрелов подконтрольными ему подразделениями ВСУ.