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16 ноября, 23:38

МВД РФ объявило в розыск двух известных украинских политиков

МВД разыскивает бывших и.о. главы АП Украины Пашинского и и.о. главы МИД Дещицу

<p>Бывшие и.о. главы администрации президента Украины Сергей Пашинский и и.о. главы украинского Министерства иностранных дел Андрей Дещица. Обложка © ИТАР-ТАСС / Михаил Маркив / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%89%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Andrii_Deshchytsia_by_The_Day_(Ukraine)_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Бывшие и.о. главы администрации президента Украины Сергей Пашинский и и.о. главы украинского Министерства иностранных дел Андрей Дещица. Обложка © ИТАР-ТАСС / Михаил Маркив / Wikipedia

Российские правоохранительные органы объявили в розыск двух бывших высокопоставленных украинских чиновников, которых обвиняют в принятии решений о начале боевых действий в 2014 году в Донбассе. Как следует из базы розыска МВД России, речь идёт о бывших и.о. руководителя администрации президента Украины Сергее Пашинском и и.о. главы украинского Министерства иностранных дел Андрее Дещице.

"Пашинский Сергей Владимирович разыскивается по статье УК", — сказано в базе ведомства.

Аналогичная карточка имеется и на имя Андрея Дещицы. По каким именно статьям разыскивают двух украинских политиков, в базе не указывается.

Пашинскому 57 лет. Он временно руководил администрацией президента Украины с 5 марта по 10 июня 2014 года. До и после этого был депутатом Верховной рады. Дещице 58 лет, он возглавлял украинский МИД с 27 февраля по 19 июня 2014 года, а затем занимал должность посла в Польше.

Ранее Пашинскому, Дещице, а также бывшему премьер-министру Украины Арсению Яценюку в России были предъявлены обвинения.

МВД РФ объявило в розыск главу Грузинского национального легиона Мамулашвили

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А накануне, 16 ноября, МВД России объявило в розыск бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Около месяца назад Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинения в гибели мирных жителей Донбасса в результате обстрелов подконтрольными ему подразделениями ВСУ.

Алексей Соловьёв
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