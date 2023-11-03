СК заочно обвинил бывшего премьера Украины Яценюка в зверствах в Донбассе

Следственный комитет РФ заочно обвинил бывших премьер-министра Арсения Яценюка и исполнявшего обязанности главы МИД Украины Андрея Дещицу в гибели более чем 1,3 тысячи человек в Донбассе в 2014–2016 годах. Об этом сообщила пресс-служба СК.

"Они участвовали в принятии преступного решения о проведении так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. В результате последовавших действий в 2014–2016 годах ранены и погибли 1382 человека, в том числе 44 ребёнка", — сказано в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Кроме Яценюка и Дещицы, заочное обвинение также предъявлено Сергею Пашинскому, который исполнял обязанности главы администрации президента Украины. В СК указали, что следствие принимает меры к розыску обвиняемых и их аресту.

Также следствие заочно обвинило ещё 47 наёмников из Дании, Грузии и Израиля, которые воюют на стороне ВСУ. Всего под уголовным преследованием находится 465 иностранцев из 39 стран, указали в СК. Ведомство также анализирует данные о поставках оружия на Украину со стороны Запада. С мая 2023 года этим занимались 14 стран, среди которых США, Австралия, Канада, Кипр, Нидерланды, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, Турция, Франция, ФРГ, Хорватия и Чехия.