СК заочно предъявил обвинения бывшим генпрокурору и секретарю СНБО Украины

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшим секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрею Парубию, генпрокурору Олегу Махницкому и председателю Пограничной службы Николаю Литвину. Об этом сообщили в пятницу, 6 октября, в пресс-службе ведомства.

"Они являлись членами Совета национальной безопасности и обороны Украины и не позднее 14 апреля 2014 года проголосовали за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. Подконтрольные им боевики в 2014 году осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР", — проинформировали в СК.

В результате этих действий погибли и пострадали более 1200 человек, а также было повреждено более 140 объектов инфраструктуры.