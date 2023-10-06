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6 октября, 08:21

СК заочно предъявил обвинения бывшим генпрокурору и секретарю СНБО Украины

СК заочно обвинил Махницкого и Парубия в массовых убийствах в Донбассе в 2014-м

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшим секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрею Парубию, генпрокурору Олегу Махницкому и председателю Пограничной службы Николаю Литвину. Об этом сообщили в пятницу, 6 октября, в пресс-службе ведомства.

"Они являлись членами Совета национальной безопасности и обороны Украины и не позднее 14 апреля 2014 года проголосовали за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. Подконтрольные им боевики в 2014 году осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР", проинформировали в СК.

В результате этих действий погибли и пострадали более 1200 человек, а также было повреждено более 140 объектов инфраструктуры.

В России заочно предъявили обвинение украинскому полковнику за атаку на аэродромы

В России заочно предъявили обвинение украинскому полковнику за атаку на аэродромы

Ранее Следственный комитет заочно предъявил обвинение в терроризме ряду украинских военачальников, в том числе руководителю Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кириллу Буданову. Причина — многочисленные атаки дронов ВСУ по территории России.

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ТАСС / Александр Полегенько

Матвей Константинов
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