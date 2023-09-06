В России заочно предъявили обвинение украинскому полковнику за атаку на аэродромы
СК заочно предъявил обвинение полковнику ВСУ Бурдинюку за атаку на аэродромы РФ
Военное Следственное управление Следственного комитета заочно предъявило обвинение командиру 383-го отдельного полка дистанционно-управляемых летательных аппаратов ВСУ полковнику Сергею Бурдинюку, ответственному за атаки на российские аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Следствием установлено, что Бурдинюк спланировал и организовал запуск с территории Харьковской области Украины беспилотных летательных аппаратов Ту-141 "Стриж", которыми в период с 7 октября по 26 декабря 2022 года нанесены удары по аэродромам, расположенным на территории Российской Федерации", — говорится в опубликованном сообщении.
Украинскому офицеру инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 ("Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц"), пп. "а" и "б" ч. 2, ч. 3 ст. 281 ("Диверсия"), пп. "а", "е" и "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом"). С 5 сентября Бурдинюк объявлен в международный розыск, суд заочно заключил его под стражу.
Ранее Следственный комитет заочно предъявил обвинение бывшему командующему Сухопутными войсками ВСУ Сергею Попко. Его обвиняют в обстрелах народных республик Донбасса.
ТАСС / Сергей Бобылёв