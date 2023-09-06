В России заочно предъявили обвинение украинскому полковнику за атаку на аэродромы

"Следствием установлено, что Бурдинюк спланировал и организовал запуск с территории Харьковской области Украины беспилотных летательных аппаратов Ту-141 "Стриж", которыми в период с 7 октября по 26 декабря 2022 года нанесены удары по аэродромам, расположенным на территории Российской Федерации", — говорится в опубликованном сообщении.

Украинскому офицеру инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 ("Покушение организованной группой на убийство двух и более лиц"), пп. "а" и "б" ч. 2, ч. 3 ст. 281 ("Диверсия"), пп. "а", "е" и "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом"). С 5 сентября Бурдинюк объявлен в международный розыск, суд заочно заключил его под стражу.