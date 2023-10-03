СК заочно обвинил Буданова в терроризме за атаки дронов по территории России
СК заочно предъявил обвинение представителям высшего военного руководства Украины
Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову и нескольким другим военачальникам за атаки дронов по территории России. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
По данным ведомства, представители высшего военного руководства Украины причастны с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го к более чем 100 ударам с воздуха с применением беспилотников по территориям Москвы и Подмосковья, Крыма и Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов РФ.
Так, СК заочно предъявил обвинение в терроризме начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооружённых сил Незалежной Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку. Также установлено, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчинённых им по службе военнослужащих, подчеркнули в ведомстве. В ближайшее время следствие планирует объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.
А ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение в терроризме командиру 7-й бригады тактической авиации ВСУ Евгению Булацику, который приказал атаковать нефтебазу в Брянской области.
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