СК заочно обвинил Буданова в терроризме за атаки дронов по территории России

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову и нескольким другим военачальникам за атаки дронов по территории России. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По данным ведомства, представители высшего военного руководства Украины причастны с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го к более чем 100 ударам с воздуха с применением беспилотников по территориям Москвы и Подмосковья, Крыма и Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов РФ.

Так, СК заочно предъявил обвинение в терроризме начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему Воздушными силами Вооружённых сил Незалежной Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку. Также установлено, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчинённых им по службе военнослужащих, подчеркнули в ведомстве. В ближайшее время следствие планирует объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.