СК заочно обвинил командира ВСУ в терроризме из-за атаки на брянскую нефтебазу

Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинение в терроризме командиру 7-й бригады тактической авиации ВСУ Евгению Булацику, который приказал атаковать нефтебазу в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Расследуется уголовное дело, возбуждённое по факту сброса двух бомб на территорию нефтеналивной станции ООО "НК "Русснефть-Брянск". Обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), заочно предъявлено командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко ВСУ Евгению Булацику", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 30 апреля 2022 года украинские военные по приказу Булацика, управляя двумя фронтовыми бомбардировщиками Су-24М, несущими не менее двух фугасных авиационных бомб, незаконно пересекли границу с Россией и сбросили снаряды на территорию нефтеналивной станции ООО "НК "Русснефть-Брянск", после чего вернулись в Незалежную.

"Была создана опасность гибели не менее десяти гражданских лиц, находившихся в момент атаки на территории предприятия, а также разрушено и повреждено имущество", — уточнили в СК.

Нанесённый ущерб оценивается более чем в 16 миллионов рублей.