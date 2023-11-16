МВД России объявило в розыск бывшего спикера Верховной рады Парубия
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. Обложка © ТАСС / Zuma
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий объявлен в розыск. Такая информация следует из базы МВД России.
После начала СВО Парубий пару раз помелькал ради пиара в киевской территориальной обороне, после чего почти исчез из поля зрения. Где он сейчас находится и чем занимается, неизвестно.
Парубий возглавлял СНБО Украины с 27 февраля по 7 августа 2014 года. Около месяца назад Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинения в гибели мирных жителей Донбасса в результате обстрелов подконтрольными ему подразделениями ВСУ. В результате погибло и ранено свыше 1200 человек, повреждено более 140 объектов инфраструктуры.