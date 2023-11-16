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16 ноября, 09:28

МВД России объявило в розыск бывшего спикера Верховной рады Парубия

<p>Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. Обложка © ТАСС / Zuma</p>

Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. Обложка © ТАСС / Zuma

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий объявлен в розыск. Такая информация следует из базы МВД России.

После начала СВО Парубий пару раз помелькал ради пиара в киевской территориальной обороне, после чего почти исчез из поля зрения. Где он сейчас находится и чем занимается, неизвестно.

СК заочно обвинил бывшего премьера Украины Яценюка в зверствах в Донбассе

СК заочно обвинил бывшего премьера Украины Яценюка в зверствах в Донбассе

Парубий возглавлял СНБО Украины с 27 февраля по 7 августа 2014 года. Около месяца назад Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинения в гибели мирных жителей Донбасса в результате обстрелов подконтрольными ему подразделениями ВСУ. В результате погибло и ранено свыше 1200 человек, повреждено более 140 объектов инфраструктуры.

Марина Калегина
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