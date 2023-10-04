МВД РФ объявило в розыск главу Грузинского национального легиона Мамулашвили

МВД РФ объявило в розыск главу воюющего на Украине вооружённого формирования "Грузинский национальный легион" Ушанги Мамулашвили. В России его заочно привлекли к уголовной ответственности по делу о вербовке и участии наёмников в боях на стороне ВСУ. По какой конкретно статье ведётся розыск, не уточняется.

"Мамулашвили Ушанги Зурабович. Национальность: грузин. Место рождения: ГССР, город Тбилиси. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в базе розыска МВД РФ.

Ранее Лайф писал о том, что МВД России объявило в розыск экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Известно, что его разыскивают по уголовной статье. Однако по какой именно — не уточняется.