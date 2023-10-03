МВД РФ объявило в розыск Алексея Арестовича

МВД России объявило в розыск экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Известно, что Арестович* разыскивается по уголовной статье, но по какой именно, не уточняется.

Напомним, Арестович* покинул пост в январе 2023 года из-за скандала с его признанием о том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО. Чиновник сам написал заявление об отставке.