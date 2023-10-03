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3 октября, 10:21

МВД РФ объявило в розыск Алексея Арестовича

<p>Экс-советник президента Украины Алексей Арестович*. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oleksiy_Arestovych.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Office of the President of Ukraine</p>

Экс-советник президента Украины Алексей Арестович*. Обложка © Wikipedia / Office of the President of Ukraine

МВД России объявило в розыск экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Известно, что Арестович* разыскивается по уголовной статье, но по какой именно, не уточняется.

"Арестович Алексей Николаевич*. Украинец. Место рождения: Грузинская ССР, город Цители-Цкаро. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе ведомства.

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Напомним, Арестович* покинул пост в январе 2023 года из-за скандала с его признанием о том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО. Чиновник сам написал заявление об отставке.

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

Александра Вишнякова
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