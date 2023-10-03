МВД РФ объявило в розыск Алексея Арестовича
Экс-советник президента Украины Алексей Арестович*. Обложка © Wikipedia / Office of the President of Ukraine
МВД России объявило в розыск экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича*. Известно, что Арестович* разыскивается по уголовной статье, но по какой именно, не уточняется.
"Арестович Алексей Николаевич*. Украинец. Место рождения: Грузинская ССР, город Цители-Цкаро. Разыскивается по статье УК", — говорится в базе ведомства.
Напомним, Арестович* покинул пост в январе 2023 года из-за скандала с его признанием о том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО. Чиновник сам написал заявление об отставке.
* Включён в перечень экстремистов и террористов.