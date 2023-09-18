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18 сентября, 10:33

Замглавы контрразведки Украины и командира "Грузинского легиона" обвинили в подготовке Евромайдана в Тбилиси

Служба госбезопасности Грузии заявила об угрозе Евромайдана по сценарию Киева

Группа заговорщиков, в число которых входит заместитель главы украинской военной контрразведки Георгий Лордкипанидзе, намерена организовать переворот по сценарию киевского Евромайдана в Грузии, если ЕС не предоставит государству статус кандидата в члены организации до конца 2023 года. Об этом говорится в публикации Службы государственной безопасности Грузии (СГБ).

"Организаторы рассматривают возможность осуществить в Грузии сценарий, схожий с прошедшим на Украине в 2014 году Евромайданом, — говорится в публикации СГБ в Facebook*, в которой также сказано, что такой вариант развития событий может претвориться в жизнь, если ЕС не предоставит стране статус кандидата до конца текущего года.

Организаторы Евромайдана рассматривают разные сценарии беспорядков, среди которых постройка баррикад в центре Тбилиси и изоляция административных зданий. Также, по информации СГБ, одним из создателей плана является замглавы военной контрразведки Украины Георгий Лордкипанидзе, который до перехода занимал пост замминистра внутренних дел Грузии. Среди заговорщиков — бывший член охраны третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Михаил Батурин, а также член его ближайшего окружения, командир действующего в составе ВСУ "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, сообщили в СГБ.

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* Заблокирован в России, принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской организацией.

** Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.

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ТАСС / Давид Мдзинаришвили

Юрий Лысенко
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