Замглавы контрразведки Украины и командира "Грузинского легиона" обвинили в подготовке Евромайдана в Тбилиси

Группа заговорщиков, в число которых входит заместитель главы украинской военной контрразведки Георгий Лордкипанидзе, намерена организовать переворот по сценарию киевского Евромайдана в Грузии, если ЕС не предоставит государству статус кандидата в члены организации до конца 2023 года. Об этом говорится в публикации Службы государственной безопасности Грузии (СГБ).



"Организаторы рассматривают возможность осуществить в Грузии сценарий, схожий с прошедшим на Украине в 2014 году Евромайданом, — говорится в публикации СГБ в Facebook*, в которой также сказано, что такой вариант развития событий может претвориться в жизнь, если ЕС не предоставит стране статус кандидата до конца текущего года.

Организаторы Евромайдана рассматривают разные сценарии беспорядков, среди которых постройка баррикад в центре Тбилиси и изоляция административных зданий. Также, по информации СГБ, одним из создателей плана является замглавы военной контрразведки Украины Георгий Лордкипанидзе, который до перехода занимал пост замминистра внутренних дел Грузии. Среди заговорщиков — бывший член охраны третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Михаил Батурин, а также член его ближайшего окружения, командир действующего в составе ВСУ "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, сообщили в СГБ.

Ранее глава СГБ заявил, что увеличение числа туристов из России не угрожает безопасности Грузии. С момента въезда граждан РФ статистика криминальных нарушений с их стороны в стране фиксируется нулевая.