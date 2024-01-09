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9 января, 06:55

В Подмосковье задержали убийцу, расстрелявшего мужчину на парковке в Ногинске

Сергей М., задержанный в Подмосковье. Обложка © SHOT

Сергей М., задержанный в Подмосковье. Обложка © SHOT

В подмосковном Ногинске задержали стрелка, изрешетившего из пистолета мужчину на парковке. По данным SHOT, им оказался 27-летний Сергей М., ранее судимый за кражу и мошенничество.

Причиной стрельбы послужил конфликт, разгоревшийся незадолго до преступления: задержанный, погибший и ещё один мужчина выпивали, но что-то пошло не так, и вечер закончился ссорой. 44-летний мужчина решил уехать на своём авто, но на парковке у торгового центра "Люкс" Сергей с подельником догнал его и сделал четыре выстрела, ранив в ногу и поясницу.

Заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего". Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, вечером 7 января стало известно о стрельбе в Ногинске: 44-летнего жителя Владимирской области расстреляли прямо на парковке у торгового центра. После этого его избили и попытались вытащить из машины, однако мужчине удалось скрыться. Он скончался через час после прибытия в больницу.

Матвей Константинов
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