В Подмосковье задержали убийцу, расстрелявшего мужчину на парковке в Ногинске

В подмосковном Ногинске задержали стрелка, изрешетившего из пистолета мужчину на парковке. По данным SHOT, им оказался 27-летний Сергей М., ранее судимый за кражу и мошенничество.

Причиной стрельбы послужил конфликт, разгоревшийся незадолго до преступления: задержанный, погибший и ещё один мужчина выпивали, но что-то пошло не так, и вечер закончился ссорой. 44-летний мужчина решил уехать на своём авто, но на парковке у торгового центра "Люкс" Сергей с подельником догнал его и сделал четыре выстрела, ранив в ногу и поясницу.

Заведено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего". Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.