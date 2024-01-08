Умер на руках у врачей: Мужчину расстреляли на парковке ТЦ в Подмосковье

Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 7 января. По данным телеграм-канала, 44-летний житель Владимирской области припарковал свой Saab 9–5 у торгового центра "Люкс". В салоне он находился с женщиной. В этот момент к автомобилю подбежал мужчина с пистолетом. Он открыл водительскую дверь и выстрелил несколько раз. После этого появились ещё несколько неизвестных, которые начали избивать пострадавшего и пытались вытащить его из машины. В итоге водителю удалось отбиться и уехать. В больнице его сопровождала спутница, но ничего объяснить она не смогла, поскольку была пьяна. Сама женщина не пострадала.