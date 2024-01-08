Умер на руках у врачей: Мужчину расстреляли на парковке ТЦ в Подмосковье
SHOT: Неизвестные застрелили мужчину у ТЦ в Ногинске и скрылись с места
В подмосковном Ногинске неизвестные расстреляли мужчину и скрылись с места преступления. Как сообщает SHOT, пострадавший смог доехать до больницы, но позже скончался от полученных ран. Злоумышленников сейчас разыскивают.
Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 7 января. По данным телеграм-канала, 44-летний житель Владимирской области припарковал свой Saab 9–5 у торгового центра "Люкс". В салоне он находился с женщиной. В этот момент к автомобилю подбежал мужчина с пистолетом. Он открыл водительскую дверь и выстрелил несколько раз. После этого появились ещё несколько неизвестных, которые начали избивать пострадавшего и пытались вытащить его из машины. В итоге водителю удалось отбиться и уехать. В больнице его сопровождала спутница, но ничего объяснить она не смогла, поскольку была пьяна. Сама женщина не пострадала.
Машина мужчины, которого расстреляли в Ногинске. Фото © Telegram / SHOT
За жизнь мужчины боролись медики, но он умер примерно через час после того, как доехал до больницы. На теле зафиксировано шесть пулевых ранений. Предположительно, неизвестные стреляли из травматического пистолета.
Ранее Лайф сообщал, что на трассе в Подмосковье произошёл дорожный конфликт, в ходе которого 22-летний водитель открыл огонь по другим автовладельцам. Нарушителем правопорядка оказался житель Протвина. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.
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