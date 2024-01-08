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8 января, 10:06

Умер на руках у врачей: Мужчину расстреляли на парковке ТЦ в Подмосковье

SHOT: Неизвестные застрелили мужчину у ТЦ в Ногинске и скрылись с места

В подмосковном Ногинске неизвестные расстреляли мужчину и скрылись с места преступления. Как сообщает SHOT, пострадавший смог доехать до больницы, но позже скончался от полученных ран. Злоумышленников сейчас разыскивают.

Инцидент произошёл вечером в воскресенье, 7 января. По данным телеграм-канала, 44-летний житель Владимирской области припарковал свой Saab 9–5 у торгового центра "Люкс". В салоне он находился с женщиной. В этот момент к автомобилю подбежал мужчина с пистолетом. Он открыл водительскую дверь и выстрелил несколько раз. После этого появились ещё несколько неизвестных, которые начали избивать пострадавшего и пытались вытащить его из машины. В итоге водителю удалось отбиться и уехать. В больнице его сопровождала спутница, но ничего объяснить она не смогла, поскольку была пьяна. Сама женщина не пострадала.

Машина мужчины, которого расстреляли в Ногинске. Фото © Telegram / SHOT

Машина мужчины, которого расстреляли в Ногинске. Фото © Telegram / SHOT

За жизнь мужчины боролись медики, но он умер примерно через час после того, как доехал до больницы. На теле зафиксировано шесть пулевых ранений. Предположительно, неизвестные стреляли из травматического пистолета.

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Ранее Лайф сообщал, что на трассе в Подмосковье произошёл дорожный конфликт, в ходе которого 22-летний водитель открыл огонь по другим автовладельцам. Нарушителем правопорядка оказался житель Протвина. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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