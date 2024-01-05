В Тюмени компания мужчин устроила разборки со стрельбой в стиле лихих 90-х

На кадрах видно, как несколько мужчин пытаются остановить чёрную иномарку, которая задом протаранила стоявшую машину. Один из присутствующих бил по колёсам, другой — снимал на телефон, а у третьего был в руках предмет, похожий на пистолет. Остальные их приятели всё это время тоже пытались остановить автомобиль. Сам же водитель не стал останавливаться и пытался уехать, в итоге он снёс одну из дверей о припаркованную машину, а также несколько раз столкнулся с другими авто.