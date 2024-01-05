В Тюмени компания мужчин устроила разборки со стрельбой в стиле лихих 90-х
В Тюмени компания мужчин с пистолетом пыталась остановить иномарку
Разборки с перестрелкой и умышленным ДТП произошли утром в пятницу, 5 января, в Тюмени. Видеозапись с подъездной камеры во дворе на улице Муравленко распространяют местные паблики со ссылкой на очевидцев.
Кадры разборок со стрельбой в Тюмени. Видео © VK / Русские Дороги
На кадрах видно, как несколько мужчин пытаются остановить чёрную иномарку, которая задом протаранила стоявшую машину. Один из присутствующих бил по колёсам, другой — снимал на телефон, а у третьего был в руках предмет, похожий на пистолет. Остальные их приятели всё это время тоже пытались остановить автомобиль. Сам же водитель не стал останавливаться и пытался уехать, в итоге он снёс одну из дверей о припаркованную машину, а также несколько раз столкнулся с другими авто.
Полиция уже проводит проверку по факту. Сообщение об инциденте поступило сегодня в 10 утра.
Ранее Лайф сообщал, что на трассе в Подмосковье произошёл дорожный конфликт, в ходе которого 22-летний водитель открыл огонь по другим автовладельцам. Нарушителем правопорядка оказался житель Протвина. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.
Кадр из видео VK / Русские Дороги