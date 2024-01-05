Регион

Уведомления отключены

5 января, 12:17

В Тюмени компания мужчин устроила разборки со стрельбой в стиле лихих 90-х

В Тюмени компания мужчин с пистолетом пыталась остановить иномарку

Разборки с перестрелкой и умышленным ДТП произошли утром в пятницу, 5 января, в Тюмени. Видеозапись с подъездной камеры во дворе на улице Муравленко распространяют местные паблики со ссылкой на очевидцев.

Кадры разборок со стрельбой в Тюмени. Видео © VK / Русские Дороги

На кадрах видно, как несколько мужчин пытаются остановить чёрную иномарку, которая задом протаранила стоявшую машину. Один из присутствующих бил по колёсам, другой — снимал на телефон, а у третьего был в руках предмет, похожий на пистолет. Остальные их приятели всё это время тоже пытались остановить автомобиль. Сам же водитель не стал останавливаться и пытался уехать, в итоге он снёс одну из дверей о припаркованную машину, а также несколько раз столкнулся с другими авто.

Полиция уже проводит проверку по факту. Сообщение об инциденте поступило сегодня в 10 утра.

Ранее Лайф сообщал, что на трассе в Подмосковье произошёл дорожный конфликт, в ходе которого 22-летний водитель открыл огонь по другим автовладельцам. Нарушителем правопорядка оказался житель Протвина. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

В Казахстане пассажир вырубил женщину-водителя и автобус протаранил толпу людей. Есть погибшие
В Казахстане пассажир вырубил женщину-водителя и автобус протаранил толпу людей. Есть погибшие
Обложка ©

Кадр из видео VK / Русские Дороги

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров