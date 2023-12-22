В Казахстане пассажир вырубил женщину-водителя и автобус протаранил толпу людей. Есть погибшие

В Казахстане, в Алма-Ате, автобус въехал в толпу людей у городской больницы, в результате случившегося три человека погибли, ещё четверо госпитализированы. Как уточнили в департаменте полиции, причиной аварии стало то, что пассажир ударил женщину-водителя.

Видео с места смертельного ДТП в Алма-Ате. Видео © Telegram / Kris_p_almaty | Kazpress.kz |

"Пассажир автобуса в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами", — приводит заявление ведомства Tengrinews.

Злоумышленника уже задержали — на него возбудили дело по двум уголовным статьям: "Хулиганство" и "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлёкшее смерть двух и более лиц". Мужчину поместили в ИВС, ему грозит лишение свободы минимум на пять лет.

Известно, что среди пострадавших — ребёнок, у него перелом костей левой стопы. У троих взрослых — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, у одного из них зафиксирован перелом левого бедра.