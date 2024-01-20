Всех членов банды, избивавшей прохожих в Белгороде, заключили под стражу
Всех шестерых членов банды, жестоко избивавшей прохожих в Белгороде, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
"В настоящее время по данному делу к уголовной ответственности привлекаются шесть лиц, в том числе двое несовершеннолетних... Всем шестерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
В ведомстве также поделились деталями дела. Так, 17-летнего Амиля Гафарова — уроженца Украины, получившего российский паспорт только в 2022 году, — обвиняют в покушении на убийство на почве национальной нетерпимости и возбуждении ненависти либо вражды по тем же мотивам, а 19-летнего Дениса по кличке Добрый Малый — только в первом. Остальным вменяют совершение хулиганских действий группой лиц.
Кроме того, на причастность к банде проверяют двоих 17-летних жителей региона. Расследование продолжается.
Напомним, в Белгородской области разгорается громкое дело молодёжной банды, нападавшей на случайных людей: парни приставали к жертвам, после чего оскорбляли на национальной почве, избивали толпой и выкладывали видео в Сеть. "Творчеством" юных преступников быстро заинтересовались силовики. Первым задержали 17-летнего Амиля Гафарова из Харькова, получившего российский паспорт только в 2022 году. Далее людям в форме попались остальные беспредельщики, один из которых — 19-летний Денис по кличке Добрый Малый.
ТАСС / Сергей Бобылев