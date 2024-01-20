Всех членов банды, избивавшей прохожих в Белгороде, заключили под стражу

Всех шестерых членов банды, жестоко избивавшей прохожих в Белгороде, отправили в СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"В настоящее время по данному делу к уголовной ответственности привлекаются шесть лиц, в том числе двое несовершеннолетних... Всем шестерым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

В ведомстве также поделились деталями дела. Так, 17-летнего Амиля Гафарова — уроженца Украины, получившего российский паспорт только в 2022 году, — обвиняют в покушении на убийство на почве национальной нетерпимости и возбуждении ненависти либо вражды по тем же мотивам, а 19-летнего Дениса по кличке Добрый Малый — только в первом. Остальным вменяют совершение хулиганских действий группой лиц.