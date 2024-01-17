В Белгороде задержали подростков, нападавших на прохожих

В Белгороде задержали подростков-хулиганов, которые избивали прохожих. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Группа состоит из шести человек, из которых четверо — несовершеннолетние. Задержаны пятеро, один взрослый в розыске", — приводит РИА "Новости" сообщение представителя ведомства.

Вопиющее поведение молодых людей прокомментировал и губернатор Вячеслав Гладков. По его мнению, властям и правоохранителям в таких случаях необходимо реагировать жёстко и быстро.

Обыски в квартире одного из задержанных членов банды подростков, избивавших прохожих в Белгороде. Видео © Telegram / Следком

"Считаю, что в данных обстоятельствах мы должны максимально быстро и жёстко реагировать, чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в который мы сейчас живём", — написал он в телеграм-канале.

Глава области, которая в последнее время часто подвергается обстрелам со стороны ВСУ, сообщил, что по данному факту были возбуждены уголовные дела. Также, по его словам, ситуацией заинтересовалось и региональное управление ФСБ. Кроме того, доклад о расследовании дела запросил и глава СК России Александр Бастрыкин.