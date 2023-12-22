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22 декабря, 07:32

Главаря "азербайджанской мафии" Мамедова этапировали в Санкт-Петербург

Главаря "азербайджанской мафии" Турала Мамедова, экстрадированного из этой постсоветской республики, этапировали из Дагестана в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Главаря "азербайджанской мафии" Турала Мамедова этапировали в Санкт-Петербург. Видео © Telegram / Следком

"Турал Мамедов, который скрывался от органов следствия в Азербайджанской Республике, 22 декабря 2023 года этапирован в Санкт-Петербург", — говорится в опубликованном сообщении.

В ближайшее время с 18-летним главарём группировки будут проведены следственные действия, также ему предъявят обвинение. В ведомстве добавили, что всего на данный момент по делу проходят 15 человек, среди которых есть как уроженцы Азербайджана, так и Таджикистана. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлены обвинения.

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Напомним, в октябре Сеть всколыхнули видео с избиениями случайных петербуржцев. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин оперативно поручил возбудить уголовное дело. "Костяком" так называемой "азербайджанской мафии" оказались в основном выходцы из этой постсоветской республики. Уже 16 октября задержали самого активного "мафиози" Тимура Мухтарова. В свою очередь Турал Мамедов успел сбежать в Азербайджан, но был объявлен в международный розыск и вскоре задержан. В середине ноября его экстрадировали в Россию.

Обложка ©

Telegram / Следком

Матвей Константинов
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