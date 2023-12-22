Главаря "азербайджанской мафии" Мамедова этапировали в Санкт-Петербург

Главаря "азербайджанской мафии" Турала Мамедова, экстрадированного из этой постсоветской республики, этапировали из Дагестана в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

В ближайшее время с 18-летним главарём группировки будут проведены следственные действия, также ему предъявят обвинение. В ведомстве добавили, что всего на данный момент по делу проходят 15 человек, среди которых есть как уроженцы Азербайджана, так и Таджикистана. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлены обвинения.