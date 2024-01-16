17-летнего члена белгородской банды подростков опознали по кровавым видео и пришли с обысками

Следователи возбудили уголовное дело после того, как банда подростков из Белгорода выложила видео с избиениями прохожих на улицах города. 17-летнего члена шайки опознали по кровавым видео и задержали, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Обыски в квартире 17-летнего члена банды подростков, избивавших прохожих в Белгороде. Видео © Telegram / Следком

"Следственными органами СК России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных статьёй 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности", статьёй 105 УК РФ "Покушение на убийство, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти", — отметили в ведомстве.

Правоохранители выяснили, что одним из участников банды является 17-летний азербайджанец. СК опубликовал видео с обысками в его квартире. Сейчас следователи устанавливают других членов группировки.