В Белгороде банда подростков избивает прохожих и снимает это на видео
Полиция Белгорода разыскивает подростков, избивавших прохожих на улицах города
Полиция Белгорода разыскивает банду подростков, избивавших местных жителей на улицах города. Видео с издевательствами буйные молодые люди сами публиковали в соцсетях, сообщает Mash.
Банда подростков избивает прохожих на улицах Белгорода. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, одного из нападавших зовут Эмиль Г., вероятно, он и является главой банды, предположительно, с азербайджанскими корнями. Парни докапываются до прохожих, накрывают их толпой, влетают с ноги и добивают лежачих — у одной из жертв пол-лица было в крови. Все зверства подростки снимают на телефон, монтируют и выкладывают в Сеть, чтобы набрать просмотры и подписчиков.
Некоторые нападения произошли в районе ТЦ "МегаГринн". Правоохранители организовали проверку, установить личности участников банды не должно составить труда благодаря их же видео.
А в октябре 2023 года Сеть всколыхнули видео с избиениями случайных петербуржцев "азербайджанской мафией". Председатель СК Александр Бастрыкин оперативно поручил возбудить уголовное дело. 16 октября задержали самого активного "мафиози" Тимура Мухтарова. В свою очередь другой участник — Турал Мамедов — успел сбежать в Азербайджан, однако был объявлен в международный розыск и вскоре задержан. В середине ноября его экстрадировали в Россию, а в декабре этапировали в Санкт-Петербург.
Telegram / Mash