В Белгороде банда подростков избивает прохожих и снимает это на видео

По данным телеграм-канала, одного из нападавших зовут Эмиль Г., вероятно, он и является главой банды, предположительно, с азербайджанскими корнями. Парни докапываются до прохожих, накрывают их толпой, влетают с ноги и добивают лежачих — у одной из жертв пол-лица было в крови. Все зверства подростки снимают на телефон, монтируют и выкладывают в Сеть, чтобы набрать просмотры и подписчиков.