"Не обессудь": Кровавая бойня в лифте муринской многоэтажки в Ленобласти попала на видео

Безумно жёсткая драка произошла в лифте муринской многоэтажки в Ленобласти на улице Охтинская Аллея. Там полуголый амбал накинулся на оппонента и забил его до потери сознания, пока тот захлёбывался кровью и хрипел от боли. Видео с места оказалось в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Жёсткая драка в лифте муринской многоэтажки в Ленобласти попала на камеры. Видео © t.me / SHOT

На опубликованных кадрах видно, что разговор двух мужчин в лифте начинается с банального "ты меня уважаешь?", после чего разворачивается кровавая драка. Со словами "Не обессудь" полуголый амбал накидывается на оппонента, но промахивается и попадает в стену. После этого разгорячённый мужчина начал зверски избивать жертву.

Добив оппонента до потери сознания, боец вытащил мужчину в тамбур, пока дверь лифта долбила его по животу. Судя по кадрам, амбал избил жертву до потери сознания — ленинградец лежал в огромной луже крови и не шевелился. Информации о его состоянии пока нет.