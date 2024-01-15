Регион

Уведомления отключены

15 января, 20:56

"Не обессудь": Кровавая бойня в лифте муринской многоэтажки в Ленобласти попала на видео

SHOT: Жёсткая кровавая драка произошла в лифте муринской многоэтажки в Ленобласти

Безумно жёсткая драка произошла в лифте муринской многоэтажки в Ленобласти на улице Охтинская Аллея. Там полуголый амбал накинулся на оппонента и забил его до потери сознания, пока тот захлёбывался кровью и хрипел от боли. Видео с места оказалось в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Жёсткая драка в лифте муринской многоэтажки в Ленобласти попала на камеры. Видео © t.me / SHOT

На опубликованных кадрах видно, что разговор двух мужчин в лифте начинается с банального "ты меня уважаешь?", после чего разворачивается кровавая драка. Со словами "Не обессудь" полуголый амбал накидывается на оппонента, но промахивается и попадает в стену. После этого разгорячённый мужчина начал зверски избивать жертву.

Добив оппонента до потери сознания, боец вытащил мужчину в тамбур, пока дверь лифта долбила его по животу. Судя по кадрам, амбал избил жертву до потери сознания — ленинградец лежал в огромной луже крови и не шевелился. Информации о его состоянии пока нет.

Мордобой на троих: Россиянка с кулаками бросилась на обидчика мужа в лифте и отбила его
Мордобой на троих: Россиянка с кулаками бросилась на обидчика мужа в лифте и отбила его

Не менее агрессивная драка произошла в новогоднюю ночь во Владивостоке, где мужчина яростно избил свою сожительницу. На видео видно, что мужчина вытаскивает за волосы девушку в тамбур и с невероятной силой начинает её лупить кулаками, пока та кричит от боли и беспомощности, захлёбываясь собственной кровью.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров