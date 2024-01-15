"Не обессудь": Кровавая бойня в лифте муринской многоэтажки в Ленобласти попала на видео
SHOT: Жёсткая кровавая драка произошла в лифте муринской многоэтажки в Ленобласти
Безумно жёсткая драка произошла в лифте муринской многоэтажки в Ленобласти на улице Охтинская Аллея. Там полуголый амбал накинулся на оппонента и забил его до потери сознания, пока тот захлёбывался кровью и хрипел от боли. Видео с места оказалось в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Жёсткая драка в лифте муринской многоэтажки в Ленобласти попала на камеры. Видео © t.me / SHOT
На опубликованных кадрах видно, что разговор двух мужчин в лифте начинается с банального "ты меня уважаешь?", после чего разворачивается кровавая драка. Со словами "Не обессудь" полуголый амбал накидывается на оппонента, но промахивается и попадает в стену. После этого разгорячённый мужчина начал зверски избивать жертву.
Добив оппонента до потери сознания, боец вытащил мужчину в тамбур, пока дверь лифта долбила его по животу. Судя по кадрам, амбал избил жертву до потери сознания — ленинградец лежал в огромной луже крови и не шевелился. Информации о его состоянии пока нет.
Не менее агрессивная драка произошла в новогоднюю ночь во Владивостоке, где мужчина яростно избил свою сожительницу. На видео видно, что мужчина вытаскивает за волосы девушку в тамбур и с невероятной силой начинает её лупить кулаками, пока та кричит от боли и беспомощности, захлёбываясь собственной кровью.
t.me / SHOT