Суд отправил за решётку одного из главарей банды, избивавшей прохожих в Белгороде
В Белгороде суд арестовал несовершеннолетнего члена банды, избивавшей людей
Свердловский районный суд Белгорода арестовал на два месяца 17-летнего подростка — главаря банды, которая избивала прохожих на улице. Как сообщили в региональном управлении СКР, мера пресечения избрана по 15 марта включительно.
Суд арестовал одного из членов банды, избивавшей прохожих в Белгороде. Видео © Telegram / СУ СК России по Белгородской области
"По ходатайству органов следствия судом в отношении 17-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 марта 2024 года включительно", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.
Речь идёт об уроженце Украины Амиле Гафарове, который получил российское гражданство только в 2022 году.
Как уже рассказывал Лайф, ранее в Белгороде появилась банда подростков, которая избивала прохожих, снимая происходящее и выкладывая видео в соцсети. Парни докапывались до жителей города, накрывая их толпой: били ногами, причём даже лежачих. Роликами юных неадекватов быстро заинтересовались правоохранители и задержали одного из членов шайки. Позже стало известно о задержании остальных, последним оказался участник банды по кличке Добрый Малый.
Telegram / Следком