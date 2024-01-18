Суд отправил за решётку одного из главарей банды, избивавшей прохожих в Белгороде

Свердловский районный суд Белгорода арестовал на два месяца 17-летнего подростка — главаря банды, которая избивала прохожих на улице. Как сообщили в региональном управлении СКР, мера пресечения избрана по 15 марта включительно.

Суд арестовал одного из членов банды, избивавшей прохожих в Белгороде. Видео © Telegram / СУ СК России по Белгородской области

"По ходатайству органов следствия судом в отношении 17-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 15 марта 2024 года включительно", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале управления.