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17 января, 07:44

Одним из главарей белгородской банды, терроризировавшей прохожих, оказался уроженец Украины

Одним из членов банды, которая избивала людей в Белгороде, был уроженец Украины

Одним из главарей банды, избивавшей в Белгороде прохожих, оказался подросток-украинец. Как сообщает SHOT, юноша получил гражданство РФ только в 2022 году.

Телеграм-канал узнал личности пятерых задержанных членов банды. Это 17-летний студент Московского городского открытого колледжа Амиль Гафаров из Харькова, который получил российское гражданство только в 2022 году. Также задержаны жители Белгорода и области Артём, Юрий, Денис и Влад. Ещё одного — их 18-летнего приятеля по банде Дениса Стрелакалова — сейчас разыскивают.

На данный момент установлены личности и двух потерпевших. Известно, что перед нападением банда выкрикивала оскорбления по национальному признаку.

17-летнего члена белгородской банды подростков опознали по кровавым видео и пришли с обысками
17-летнего члена белгородской банды подростков опознали по кровавым видео и пришли с обысками

Как уже рассказывал Лайф, в Белгороде появилась банда подростков, которая избивала прохожих, снимая происходящее и выкладывая видео в соцсети. Парни докапывались до жителей города, накрывая их толпой: били ногами, причём даже лежачих. Роликами юных неадекватов быстро заинтересовались правоохранители и накануне задержали одного из членов шайки — 17-летнего азербайджанца. У него дома сотрудники уже побывали с обысками. Позже стало известно, что задержаны пять из шести членов банды, им по 17-19 лет, а одному — совершеннолетнему — удалось скрыться, он в розыске. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство двух и более лиц, а также по статье за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды.

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Telegram / Следком

Александра Вишнякова
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