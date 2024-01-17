Одним из главарей белгородской банды, терроризировавшей прохожих, оказался уроженец Украины

Одним из главарей банды, избивавшей в Белгороде прохожих, оказался подросток-украинец. Как сообщает SHOT , юноша получил гражданство РФ только в 2022 году.

Телеграм-канал узнал личности пятерых задержанных членов банды. Это 17-летний студент Московского городского открытого колледжа Амиль Гафаров из Харькова, который получил российское гражданство только в 2022 году. Также задержаны жители Белгорода и области Артём, Юрий, Денис и Влад. Ещё одного — их 18-летнего приятеля по банде Дениса Стрелакалова — сейчас разыскивают.