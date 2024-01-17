Юрист рассказал, что грозит белгородской банде, которая терроризировала прохожих
Юрист Русяев: Членам банды из Белгорода может грозить от 3 лет тюрьмы
В Белгороде задержаны пять подростков из банды, которая нападала на прохожих, избивала и снимала всё на видео. На них заведены уголовные дела, в том числе по статьям о возбуждении ненависти и покушении на убийство. Какое им может грозить наказание, Лайфу рассказал юрист Илья Русяев.
Так, по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды с применением насилия) подросткам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет. По ч. 3 ст. 30 и пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое группой лиц по мотивам национальной ненависти) — от 8 до 20 лет. По ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц) — до 7 лет, отмечает собеседник Лайфа.
"Как видно, речь идёт об очень серьёзных обвинениях и санкциях. Следствие квалифицировало действия подозреваемых по совокупности нескольких тяжких статей. Соответственно, суд, скорее всего, назначит им наказание в виде реального лишения свободы на длительный срок. Однако надо учитывать, что обвиняемые — несовершеннолетние, что суд тоже может принять во внимание в рамках будущего решения в сторону сокращения срока наказания", — добавил управляющий партнёр компании "Илюмжинов, Русяев и партнёры".
Как уже рассказывал Лайф, в Белгороде появилась банда подростков, которая избивала прохожих, снимая происходящее и выкладывая видео в соцсети. Парни докапывались до жителей города, накрывая их толпой: били ногами, причём даже лежачих. Роликами юных неадекватов быстро заинтересовались правоохранители и накануне задержали одного из членов шайки — 17-летнего азербайджанца. Позже стало известно, что всего задержаны пять из шести членов банды, им по 17–19 лет, а одному — совершеннолетнему — удалось скрыться, он в розыске.
Telegram / Следком