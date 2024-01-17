В Белгороде задержали шестого члена банды беспредельщиков по кличке Добрый Малый

Правоохранители задержали шестого члена банды подростков, которые нападали на прохожих в Белгороде, избивали и снимали всё на видео. Об этом сообщает Mas h .

По данным телеграм-канала, 19-летний Денис по кличке Добрый Малый, который ранее скрылся, сейчас общается со следователями. Также полиция выясняет, сколько человек состояло в группировке: шесть или больше.