В Белгороде задержали шестого члена банды беспредельщиков по кличке Добрый Малый
В Белгороде задержали шестого члена банды, избивавшей прохожих
В Белгороде задержали шестого члена банды, избивавшей прохожих. Фото © Mash
Правоохранители задержали шестого члена банды подростков, которые нападали на прохожих в Белгороде, избивали и снимали всё на видео. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, 19-летний Денис по кличке Добрый Малый, который ранее скрылся, сейчас общается со следователями. Также полиция выясняет, сколько человек состояло в группировке: шесть или больше.
Как уже рассказывал Лайф, в Белгороде появилась банда подростков, которая избивала прохожих, снимая происходящее и выкладывая видео в соцсети. Парни докапывались до жителей города, накрывая их толпой: били ногами, причём даже лежачих. Роликами юных неадекватов быстро заинтересовались правоохранители и накануне задержали одного из членов шайки — 17-летнего азербайджанца. Позже стало известно о задержании пяти из шести членов банды, а одному — совершеннолетнему — тогда удалось скрыться.