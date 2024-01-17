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17 января, 16:04

В Белгороде задержали шестого члена банды беспредельщиков по кличке Добрый Малый

В Белгороде задержали шестого члена банды, избивавшей прохожих

В Белгороде задержали шестого члена банды, избивавшей прохожих. Фото © Mash

В Белгороде задержали шестого члена банды, избивавшей прохожих. Фото © Mash

Правоохранители задержали шестого члена банды подростков, которые нападали на прохожих в Белгороде, избивали и снимали всё на видео. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 19-летний Денис по кличке Добрый Малый, который ранее скрылся, сейчас общается со следователями. Также полиция выясняет, сколько человек состояло в группировке: шесть или больше.

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Как уже рассказывал Лайф, в Белгороде появилась банда подростков, которая избивала прохожих, снимая происходящее и выкладывая видео в соцсети. Парни докапывались до жителей города, накрывая их толпой: били ногами, причём даже лежачих. Роликами юных неадекватов быстро заинтересовались правоохранители и накануне задержали одного из членов шайки — 17-летнего азербайджанца. Позже стало известно о задержании пяти из шести членов банды, а одному — совершеннолетнему — тогда удалось скрыться.

Александра Вишнякова
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